Джабаров: ЕС не понимает, что санкции против Крыма бессмысленны

Евросоюз "зашорен" в своей санкционной политике и не понимает, что ограничительные меры против Республики Крым, ее властей, против экономики полуострова совершенно бессмысленны, ведь Крым и Севастополь - это это часть России, они находятся под "защитой огромной страны, мощной, сильной, современной". Такое мнение высказал сенатор первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров, комментируя решение ЕС продлить санкции в отношении Крыма и Севастополя.

Сенатор также отметил, что удивительнее было бы, если бы ЕС принял самостоятельное, "отличное от американцев" решение.

"А так, понятно, что они в фарватере американской внешней политики и работают", - заключил политик в беседе с RT.