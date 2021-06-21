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21.06.2021 10:54
Рубрика: Происшествия

Ялта возвращается к нормальной жизни после масштабного наводнения

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Ялта возвращается к нормальной жизни города-курорта. Коммунальные службы, спасатели, моряки-черноморцы и волонтеры трудились без устали чтобы очистить город.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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На Набережной, которая во время ливня превратилась в болото, уже отчищена большая часть плитки. В некоторых местах, возле знаменитых навесов-грибков, надо буквально лавировать между десятками куч собранной земли, но и ее постепенно убирают. На пляжах и в городе собраны сотни мешков с мусором. Их тоже вывозят по мере того, как освобождается коммунальная техника и рабочие руки, занятая на уборке. Кое-где, например, в зеленых зонах, жижа, принесенная селем, еще не подсохла и ее уберут позже.

На набережной уже видны атрибуты обычной жизни города-курорта. Появились аниматоры в костюмах мультгероев, отдыхающие вышли на променад, открываются кафе и магазины. На городском пляже, несмотря на запрет купаться, уже появились отдыхающие. Прибрежная полоса в центре города в основном очищена от навалов мусора и жидкой грязи. Арендаторы выставляют лежаки и зонтики, а некоторые отдыхающие уже пробуют зайти в море. Оно сейчас спокойное, как никогда. На отрезке новой набережной между гостиницей "Ореанда" и Приморским парком работают большинство кафе и магазинов.

Мэр города Янина Павленко поблагодарила ялтинцев, не оставшихся равнодушными к общей беде и вышедших на расчистку завалов и уборку мусора.

- Вновь убеждаюсь, что ялтинцы - самые отзывчивые и сплоченные! - сказала Павленко. - Стихийное бедствие коснулось всех: кого-то - больше, кого-то - меньше, но на борьбу с последствиями непогоды дружно выходит весь город.

Потребуется еще несколько дней, чтобы устранить самые большие беды, принесенные стихией крымскому курорту, и над этим уже работают городские и республиканские службы.

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