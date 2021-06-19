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19.06.2021 15:34
Рубрика: Происшествия

Минобороны увеличило численность группировки для помощи Крыму

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Министерство обороны РФ увеличило до 1500 человек численность группировки Черноморского флота, помогающей ликвидировать последствия ливней в Крыму.

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По данным ведомства, помимо личного состава на помощь спасателям и коммунальным службам Крыма направлены 120 автомобилей и другая специальная техника. Военные работают в Ялте и Керчи, а также в южнобережном поселке Олива. Моряки-черноморцы помогают расчищать завалы и домовладения, подвозят питьевую воду, продуты, оказывают другую помощь.

По просьбе властей Крыма на помощь гражданским службам первоначально было направлено 400 моряков, затем их численность увеличили до 1500. Группировка усилена машинами повышенной проходимости, инженерной техникой, автоцистернами.

Напомним, в Ялте и Керчи устраняют последствия катастрофических ливней, обрушившихся на Крым в течение последних трех суток. Из-за ненастья в Крыму были эвакуированы около 1800 человек, свыше 100 из них остаются в пунктах временного пребывания. 18 человек пострадали, один житель погиб, еще один числится пропавшим без вести. Подтопленными оказались сотни домов и десятки улиц, в Ялте смыло пляжи, город более чем на сутки остался без централизованной подачи питьевой воды. Масштаб ущерба, нанесенного стихией, уточняется.

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