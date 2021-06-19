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19.06.2021 10:08
Рубрика: Происшествия

В Крыму число пострадавших от стихии увеличилось до 18 человек

Текст: Сергей Винник

По данным на 6.00 утра 19 июня количество пострадавших в результате обрушившихся на Крым ливней увеличилось до 18 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Крыму затопило улицы Ялты

По информации спасателей, двое пострадавших госпитализированы, травмы остальных не требуют помещения в стационар. В Керчи ливнями было затоплено 248 домов. На утро сегодняшнего дня вода остается в подвалах и цокольных этажах 13 домов. Спасатели продолжают откачивать воду. В местах эвакуации остаются 148 человек. На шести улицах вода держится на отметке 20 сантиметров. В местах эвакуации остаются 148 человек. С улиц города вывезено 110 кубометров мусора и спилено 22 упавших дерева.

В Ялте по данным на утро 19 июня выпало 133 миллиметра осадков. В шести местах сошли селевые потоки. Подтопленным оказался 101 дом. К этому времени свыше 7 тысяч абонентов остаются без электричества и 235 отключены от подачи газа. В пунктах временного размещения остаются 90 человек. В результате разгула стихии один местный житель погиб, еще одна женщина числится пропавшей без вести.

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