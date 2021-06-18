В Ялте восемь человек пострадали в результате разгула стихии

Восемь человек травмированы в Ялте в результате обрушившегося на город залпового ливня. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

- Один пациент прооперирован, у него перелом лодыжки. Семь - с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения, - рассказала мэр Ялты.

По ее данным, интенсивность осадков в городе начала снижаться. Сама Павленко вместе вице-премьером правительства Крыма Игорем Михайличенко находится в городе.

Минувшей ночью в горах над Ялтой выпало три месячных нормы осадков. В результате две реки, пересекающие курорт, вышли из берегов. Улицы превратились в бурлящие потоки, в городе затопило подземные пешеходные переходы и часть домовых территорий, находящихся в низине. Поток был такой силы, что уносил припаркованные машины. Заблокированной оказалась станция скорой помощи, частично в городе отключили электричество и полностью прекратили подачу воды. С утра в Ялте введен режим чрезвычайного положения. Въезд в город закрыт, жителей попросили запастись водой и без острой необходимости не покидать жилье.