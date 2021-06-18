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18.06.2021 16:56
Рубрика: Происшествия

Один человек погиб в результате наводнения в Ялте

Текст: Илья Изотов (Ялта)

В Ялте во время потопа из-за сильнейшего ливня погиб 26-летний местный житель. Об этом на заседании регионального штаба по ЧС сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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По предварительным данным, человека унесло потоком дождевой воды. Ранее мэр Ялты Янина Павленко сообщила о восьми получивших травмы во время сегодняшнего потопа. В том числе один человек госпитализирован с переломом лодыжки.

В свою очередь, министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщил, что никто из туристов, отдыхающих сейчас в отелях курортной Ялты, не пострадал.

- Есть подтопления некоторых средств размещения, есть отключения электроэнергии, - уточнил министр. - Но со всеми объектами размещения установлена связь. В каких-то сложных случаях в Минкурортов РК поступают звонки от руководства отелей и санаториев. Никаких серьезных проблем с туристами, травмированных и не дай бог жертв нет, работают спасатели - в тесном контакте работаем с МЧС.

Напомним, в муниципалитетах Ялты выпало от двух до трех месячных норм осадков. Подтоплены 63 домовладения и подвалы 24 жилых многоквартирных домов. В четыре пункта временного размещения эвакуированы 250 человек, из них 47 детей. По последним данным, дождь прекратился.

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