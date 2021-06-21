На Кубани введут обязательную вакцинацию для всех, кто работает с людьми

На Кубани планируют ввести обязательную вакцинацию от COVID-19, особенно для тех, кто работает с людьми. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале.

"Главврачи ведущих больниц края обратились ко мне с просьбой ввести на территории региона обязательную вакцинацию, - написал он. - К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня мы видим рост числа заболевших".

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, в регионе за сутки подтвердили 113 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как ранее сообщала "РГ", в Сочи появились два новых комплекса вакцинации от коронавируса.