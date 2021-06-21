Основные последствия потопа в Ялте ликвидируют до конца недели

Основной массив работ, связанных с ликвидацией последствий подтопления Ялты, планируется завершить до конца этой недели. Об этом на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС в Крыму сообщил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.

По его словам, в указанный срок намечено завершить аварийно-спасательные работы, а также выполнить основные задачи, касающиеся восстановления инфраструктуры вдоль побережья.

Заместитель министра отметил, что 22 июня в Крым прибудет крупная группировка МЧС.

- Мы констатируем, что приступили к активной фазе проведения аварийно-восстановительных работ, - пояснил он. - Выдвигаются в Крыму силы и средства и министерство обороны, и МЧС России, идет специальная техника, которая к исходу завтрашнего дня будет сосредоточена здесь и выполнит задачи, которые уже сегодня будут спланированы.

Более 6700 военнослужащих уже работают в Крыму, помогая в расчистке поселков и города от грязи и камней. Завтра группировку нарастят до 21 тысячи человек. Координировать работы будет лично замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Глава МинЖКХ республики Сергей Донец сообщил, что с 7 часов утра 22 июня в Ялте приступят к расчистке русел рек и укреплению берегов.

- Мы разделили Ялту на пять участков, на которых будут работать около 50 единиц специальной техники и более 700 человек со стороны Миноброны, параллельно с ними - сотрудники МУПов и ГУПов, - рассказал он. В связи с этим он призвал автомобилистов по возможности не парковаться вдоль улиц Киевской, Московской, Кривошты, Рузвельта, Ломоносова, Бирюкова и набережной имени Ленина, чтобы тем самым на затруднять перемещение по ним задействованной в работах спецтехнике.

- Начиная от дорог и уходя во дворы начинаем генеральную уборку, она подразумевает вывоз грунта, который намыт спецтехникой, - пояснил министр. - После этого ребята из Минобороны все лопатами подчистят. Завтра министерство экологии и природных ресурсов Крыма присылает нам 15 специалистов, которые с бензопилами начнут убирать деревья из устья реки. При необходимости будем извлекать крупногабаритные предметы спецтехникой и укреплять берега (нужный объем песка сгруппирован).

Донец назвал расчистку речных русел одним из важных направлений работ, поскольку нередко по центру рек находятся "определенные крупногабаритные предметы: то корни, то деревья, то камни".

В Керчи, по словам главы городской администрации Сергея Бороздина, основные работы также планируется выполнить до конца недели.

Напомним, Ялта получила колоссальный урон в результате залпового ливня, обрушившегося на город. Наиболее ярко последствия хаотичной застройки ощущались в поселке Кореиз, где местные жители возвели в русле реки три дома.