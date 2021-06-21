Крым выделил из резервного фонда 161 миллион на ликвидацию последствий потопа

Правительство Крыма выделило из резервного фонда 161 миллион рублей на ликвидацию последствий стихийного бедствия, обрушившегося на ряд муниципальных образований республики в середине июня. Соответствующее постановление размещено на портале правительства Крыма.

Средства будут распределены между пятью муниципалитетами. В частности, Керчь получит 80,8 миллионов рублей, Ялта - 57,8, Ленинский район - 15 миллионов, Кировский район - 5,7, Советский - 1,7 миллиона рублей.

Сбор данных об ущербе от стихийного бедствия продолжается. Ранее местные власти анонсировали размер помощи, которую смогут получить граждане из республиканского и местного бюджетов. Единовременная помощь составит 10 тысяч рублей, потерявшим часть имущества - 50 тысяч, все имущество - 100 тысяч рублей. Размер федеральной помощи пока не озвучивался. Выплаты из местных бюджетов могут начаться уже завтра.

Напомним, ряд городов и районов Крыма за последний дни пострадали от сильнейших ливней. Больше других стихия нанесла урон Керчи и Ялте. В этих городах за короткое время выпали две и три месячные нормы осадков соответственно. В результате оказались затоплены сотни домов и десятки улиц. Спасателям пришлось эвакуировать около 1800 человек. Согласно последним данным до 43 выросло число пострадавших от стихии. Один человек погиб.

Значительно пострадала городская инфраструктура. В Большой Ялте размыто свыше 40 пляжей от Гурзуфа до Фороса. Эвакуировать пришлось постояльцев нескольких гостиничных комплексов. В обоих городах работают штабы, координирующие усилия всех служб, а также добровольцев, устраняющих последствия наводнения. Вода с городских улиц уже ушла, постепенно жизнь возвращается в нормальное русло.