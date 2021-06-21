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21.06.2021 11:28
Рубрика: Происшествия

Крым выделил из резервного фонда 161 миллион на ликвидацию последствий потопа

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Правительство Крыма выделило из резервного фонда 161 миллион рублей на ликвидацию последствий стихийного бедствия, обрушившегося на ряд муниципальных образований республики в середине июня. Соответствующее постановление размещено на портале правительства Крыма.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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Средства будут распределены между пятью муниципалитетами. В частности, Керчь получит 80,8 миллионов рублей, Ялта - 57,8, Ленинский район - 15 миллионов, Кировский район - 5,7, Советский - 1,7 миллиона рублей.

Сбор данных об ущербе от стихийного бедствия продолжается. Ранее местные власти анонсировали размер помощи, которую смогут получить граждане из республиканского и местного бюджетов. Единовременная помощь составит 10 тысяч рублей, потерявшим часть имущества - 50 тысяч, все имущество - 100 тысяч рублей. Размер федеральной помощи пока не озвучивался. Выплаты из местных бюджетов могут начаться уже завтра.

Напомним, ряд городов и районов Крыма за последний дни пострадали от сильнейших ливней. Больше других стихия нанесла урон Керчи и Ялте. В этих городах за короткое время выпали две и три месячные нормы осадков соответственно. В результате оказались затоплены сотни домов и десятки улиц. Спасателям пришлось эвакуировать около 1800 человек. Согласно последним данным до 43 выросло число пострадавших от стихии. Один человек погиб.

Значительно пострадала городская инфраструктура. В Большой Ялте размыто свыше 40 пляжей от Гурзуфа до Фороса. Эвакуировать пришлось постояльцев нескольких гостиничных комплексов. В обоих городах работают штабы, координирующие усилия всех служб, а также добровольцев, устраняющих последствия наводнения. Вода с городских улиц уже ушла, постепенно жизнь возвращается в нормальное русло.

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