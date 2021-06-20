В Ялте число пострадавших от наводнения выросло до 24

Во время сильнейшего наводнения в Ялте различные травмы получили 24 человека, двое пропали без вести. Об этом журналистам сообщила мэр города Янина Павленко.

По словам Павленко, из поврежденных водой домов эвакуировано 608 человек. 96 из них, включая шестерых детей, находятся в пунктах временного размещения пострадавших. Их обеспечили вещами, водой, горячим питанием.

Ранее сообщалось о гибели 24-летнего ялтинца, которого унесло потоком в поселке Краснокаменка.

Электроснабжение в Ялте уже восстановлено, осталось устранить локальные повреждения. Но курортная столица Крыма пока остается без воды. Водоснабжение восстановлено лишь в нескольких поселках, во многих районах воду дают по графику на два часа в день. Накануне в администрации Ялты сообщили об аварии на водопроводной очистной станции, ее устранят в ближайшее время. Воду жителям развозят на машинах.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня в горах над Ялтой прошли очень сильные ливни, на город и окрестности выпало 135 миллиметров осадков. Реки вышли из берегов и затопили улицы, смывая все на своем пути. Стихийного бедствия такого масштаба в Ялте не было почти 100 лет, с 1922 года.