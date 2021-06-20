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20.06.2021 13:29
Рубрика: Власть

В Ялте число пострадавших от наводнения выросло до 24

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)

Во время сильнейшего наводнения в Ялте различные травмы получили 24 человека, двое пропали без вести. Об этом журналистам сообщила мэр города Янина Павленко.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
С улиц затопленной Керчи ушла вода

По словам Павленко, из поврежденных водой домов эвакуировано 608 человек. 96 из них, включая шестерых детей, находятся в пунктах временного размещения пострадавших. Их обеспечили вещами, водой, горячим питанием.

Ранее сообщалось о гибели 24-летнего ялтинца, которого унесло потоком в поселке Краснокаменка.

Электроснабжение в Ялте уже восстановлено, осталось устранить локальные повреждения. Но курортная столица Крыма пока остается без воды. Водоснабжение восстановлено лишь в нескольких поселках, во многих районах воду дают по графику на два часа в день. Накануне в администрации Ялты сообщили об аварии на водопроводной очистной станции, ее устранят в ближайшее время. Воду жителям развозят на машинах.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня в горах над Ялтой прошли очень сильные ливни, на город и окрестности выпало 135 миллиметров осадков. Реки вышли из берегов и затопили улицы, смывая все на своем пути. Стихийного бедствия такого масштаба в Ялте не было почти 100 лет, с 1922 года.

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