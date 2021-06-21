При столкновении автобусов под Туапсе пострадали водитель и 15 детей

Пострадавшие при столкновении двух автобусов в Туапсинском районе водитель и 15 детей доставлены в больницу для осмотра, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кубани.

По предварительным данным, сегодня на 23-м километре трассы Е-97 Джубга - Сочи при организованной перевозке детей из детского оздоровительного лагеря, расположенного в поселке Ольгинка, произошло ДТП с участием автобусов Volvo и MAN, которые двигались в колонне.

Предположительно, у одного из них отказали тормоза, в результате чего произошло столкновение с последующим возгоранием одного из автобусов.

Пассажиры, не пострадавшие в ДТП, продолжили движение в других автобусах, которые были оперативно предоставлены детским центром. На момент ДТП в автобусах находилось 62 ребенка, два водителя и двое сопровождающих.

В районе ДТП сотрудники Госавтоинспекции ввели реверсивное движение. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства.