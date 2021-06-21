Пропавший при ливне и нашедшийся в Ялте молодой человек спас девушку

Числившийся пропавшим без вести в пострадавшей от подтопления Ялте 21-летний Даниил Реймбакиев оказал помощь оказавшейся в воде девушке, после чего долго добирался домой с травмированными ногами. Об этом он сообщил "РГ".

По словам ялтинца, во время ливня он оказался с приятелем на улице Пушкина. Там они заметили девушку, которую сносило водой.

- Я разделся, разулся, оставил вещи с документами товарищу и направился к ней, - рассказал Даниил. - Когда подступился к девушке, она сказала, что никак не может опоздать на экзамен. В итоге вытащил ее из потока, перенес в относительно безопасное место. А когда я двигался назад, меня унесло водой как пушинку - все-таки 63 килограмма веса. В итоге я врезался в дерево, на котором минут 20 висел, периодически захлебываясь от воды, что обрушивалась на меня со всех сторон.

По словам ялтинца, в такой ситуации он оказался впервые.

- Позже вспоминал один художественный фильм, в котором шла речь о цунами, - признался он. - А тогда, взобравшись повыше вдоль дерева, барахтался и что есть мочи звал на помощь. Но вокруг никого не было. Затем, когда поток ослабел, перелез через находившийся неподалеку забор. Ноги были в крови, коленку последний раз так "разбарабанило" на тренировке, когда еще занимался единоборствами. Спортивная подготовка, надо сказать, тоже сыграла свою роль в том, что я выжил. Весь путь домой я прошел босиком, ноги опухли. Хорошо, что вода была прохладная, она несколько притупляла дикую боль в ногах. Потом мне встретилась какая-то бабушка, дала кофту, зонт и 500 рублей.

В пресс-службе МВД по Крыму "РГ" сообщили, что после исчезновения мужчины в водном потоке его знакомый, которому он оставил верхнюю одежду и документы, передал те полицейским. Когда признанный пропавшим без вести ялтинец нашелся, правоохранители вернули ему личные вещи.