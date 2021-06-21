Один из пропавших при наводнении в Ялте найден живым

Одного из двух человек, пропавших без вести в Ялте, нашли живым. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

- Мужчина цел и невредим, - заверила она. По словам мэра, поиски пропавшей женщины продолжаются.

Как сообщалось ранее, в результате наводнения в Ялте, спровоцированного сильным ливнем, за помощью к врачам обратились 43 человека, шесть из них госпитализированы.

Кроме того, в результате стихийного бедствия погиб один человек. По предварительным данным, его унесло потоком дождевой воды в поселке Краснокаменка.

Напомним, в Ялте выпало от двух до трех месячных норм осадков. В городе затопило 36 домов и 12 соцобъектов. Из зоны подтопления эвакуировали 608 человек, 98 из которых помещены в пункты временного содержания. Проводится оценка ущерба.