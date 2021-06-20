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20.06.2021 20:26
Рубрика: Происшествия

Число пострадавших при наводнении в Ялте увеличилось до 43

В результате наводнения в Ялте, спровоцированного сильным ливнем, за помощью к врачам обратились 43 человека. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма.

Фото: РИА Новости
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Ранее говорилось о 40 пострадавших, они получили легкие травмы. В обновленном сообщении властей уточняется, что из 43 пострадавших госпитализация понадобилась шестерым. Информация об их состоянии не приводится. Кроме того, в результате стихийного бедствия погиб один человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Сейчас ведутся их поиски.

Напомним, в результате обильных ливней, выпавших в ночь с 17 на 18 июня, Ялта оказалась затоплена. Всего выпало 135 миллиметров осадков. В городе затопило 36 домов, 12 соцобъектов. Из зоны подтопления эвакуировали 608 человек, 98 из которых находятся в пунктах временного содержания. Сейчас прерванное ливнями водоснабжение восстановлено на всей территории города. Проводится оценка ущерба.

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