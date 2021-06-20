В Ялте возобновили прерванное из-за ливней водоснабжение

Водоснабжение на территории Ялты, прерванное из-за сильных ливней и подтопления города, возобновили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУП "Водоканал Южного берега Крыма".

Как уточнили в организации, вода подана по всему городу, однако на данный момент идет заполнение сетей самотеком, а потому вода не дошла до всех домов. Ранее городские власти планировали возобновить водоснабжение после 14:00. По словам мэра города Янины Павленко, попытки подать воду жителям предпринимались еще с субботы, однако трубы оказались забиты илом. Поэтому было решено переключиться на альтернативные источники воды. При этом власти подчеркивают, что воду из крана необходимо обязательно прокипятить перед употреблением.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня в горах над Ялтой прошли сильные ливни. В результате на город и окрестности выпало порядка 135 миллиметров осадков. Реки вышли из берегов и затопили улицы. Водоснабжение города было прекращено 18 июня, а вечером 19 июня произошла авария на водопроводной очистной станции. В результате удара стихии один человек погиб, еще 40 обратились к врачам за помощью. Два человека пропали без вести.