Путин поручил Минобороны ликвидировать последствия наводнений в Крыму

Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в пострадавшем от наводнений Крыму и дал ряд поручений по устранению последствий стихии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин поручил Минобороны подключиться к уборке в пострадавших районах. Также он поручил усилить группировку МЧС.

Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку. Главе региона Сергею Аксенову - принимать активное участие во всех работах.