Роспотребнадзор потребовал закрыть пострадавшие от потопа пляжи Крыма

Из-за ухудшения качества морской воды Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выдало предписание местным властям пострадавших от подтопления территорий приостановить эксплуатацию пляжей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По указанию руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой на полуостров направили экспертов центрального аппарата и научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора. На пострадавших от стихии территориях регулярно проводится контроль за условиями проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей подтопленных территорий, обеспеченность людей "питьевой водой, привозной водой, а также водой поверхностных и подземных водоисточников". Кроме того, специалисты ведомства усилили контроль за реализацией организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, призванных не допустить инфекционные и массовые неинфекционные заболевания.

- Организован лабораторный контроль, в том числе силами мобильных лабораторий, питьевой воды с увеличением кратности и количества исследуемых проб каждые два часа, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в конце прошлой недели Керчь, Ялта, а также села Кировского и Ленинского района пострадали от сильнейших ливней. Больше других стихия нанесла урон Керчи и Ялте, в которых за короткое время выпали три и две месячные нормы осадков, соответственно. В результате оказались затоплены сотни домов и десятки улиц. Спасателям пришлось эвакуировать около 1800 человек. Согласно последним данным, от стихии пострадали 43 человека, один погиб.