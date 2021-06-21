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21.06.2021 14:26
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор потребовал закрыть пострадавшие от потопа пляжи Крыма

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Из-за ухудшения качества морской воды Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выдало предписание местным властям пострадавших от подтопления территорий приостановить эксплуатацию пляжей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
В селе под Ялтой несколько несколько домов ушли под воду

По указанию руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой на полуостров направили экспертов центрального аппарата и научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора. На пострадавших от стихии территориях регулярно проводится контроль за условиями проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей подтопленных территорий, обеспеченность людей "питьевой водой, привозной водой, а также водой поверхностных и подземных водоисточников". Кроме того, специалисты ведомства усилили контроль за реализацией организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, призванных не допустить инфекционные и массовые неинфекционные заболевания.

- Организован лабораторный контроль, в том числе силами мобильных лабораторий, питьевой воды с увеличением кратности и количества исследуемых проб каждые два часа, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в конце прошлой недели Керчь, Ялта, а также села Кировского и Ленинского района пострадали от сильнейших ливней. Больше других стихия нанесла урон Керчи и Ялте, в которых за короткое время выпали три и две месячные нормы осадков, соответственно. В результате оказались затоплены сотни домов и десятки улиц. Спасателям пришлось эвакуировать около 1800 человек. Согласно последним данным, от стихии пострадали 43 человека, один погиб.

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