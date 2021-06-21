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21.06.2021 17:02
Рубрика: Происшествия

Суд вынес приговор экс-главе астраханского правительства

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Фото: Наталья Коротченко Фото: Наталья Коротченко
Фото: Наталья Коротченко

Кировский районный суд признал виновными в злоупотреблении должностными полномочиями бывшего главу правительства области Расула Султанова и экс-министра финансов региона Виталия Шведова.

Фото: Владимир Гердо/ ТАСС
В Астрахани задержаны и.о. министра финансов и экс-премьер региона

Как объявила судья по делу Екатерина Сокольская, с учетом всех обстоятельств Расула Султанова приговорили к 5 годам, а Виталия Шведова - к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также им запрещено занимать государственные и муниципальные должности в течение трех лет.

Как писала "РГ" Султанов и Шведов были задержаны в июне 2019 года.

Суд согласился с обвинением ,что в 2018 году Шведов и Султанов необоснованно привлекли для нужд региона несколько коммерческих кредитов на общую сумму 6, 2 млрд рублей под 7-8,5 процентов. Между тем, на счетах облбюджета области были значительные остатки средств, и чиновники могли оформить госкредит на 2 млрд рублей под 0,1 процента.

В результате бюджету Астраханской области был причинен ущерб в размере более 405 миллионов рублей.

До вынесения приговора обвиняемые находились под стражей. Они останутся под арестом до исполнения судебного решения. Между тем, адвокат Виталия Шведова сообщила, что ее подзащитный будет подавать апелляцию.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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