В Ялте 22 и 23 июня объявлены выходными днями

В Ялтинском муниципалитете 22 и 23 июня объявлены нерабочими днями. Такое решение принял глава РК Сергей Аксенов.

Сейчас над ликвидацией последствий сильнейших ливней работают более тысячи человек и 213 единиц техники. В городе создан колл-центр для фиксации заявок от жителей, чье имущество оказалось в зоне подтопления. Заявки принимаются с 14 часов 21 июня до 29 июня включительно.

- Для работы с заявителями создано девять рабочих групп, - сообщили в администрации. - Выезды рабочих групп по заявленным адресам для составления актов обследования имущества и разъяснения порядка предоставления выплат на обследование начинаются с 22 июня 2021 года.

Всего в самой Ялте и ее поселках в результате ливня были травмированы 43 человека, из них 37 гражданам оказана амбулаторная помощь, шесть госпитализированы. В зоне подтопления 37 домов. Из некоторых до сих пор продолжается эвакуация.

Электроснабжение восстановлено почти во всем муниципалитете. 64 дома остаются без газа. Водоснабжение восстановлено на 90 процентов. В предстоящую среду, 23 июня, в Ялте проведут масштабный общекрымский субботник, в котором смогут поучаствовать все желающие.