Новости

Захарова: США должны наказать себя санкциями за Югославию и Ирак 20:18
ЦБ: Чистая прибыль российских банков в мае выросла на 7% 20:08
Эрдоган объявил об отмене комендантского часа в Турции 20:04
Захарова назвала средневековьем озвученную стратегию ЕС в отношении РФ 19:49
Роспотребнадзор пояснил рекомендации по сокращению рабочего дня в жару 19:49
В Петербурге у 15 компаний изымут участки для строительства ВСД 19:27
Little Big представили новый клип, несмотря на "рыбий глаз" солистки 19:27
Пушков назвал ведущий к деградации США фактор 19:22
Ученый: Индийский штамм коронавируса на 70% заразнее британского 19:18
Четверо военнослужащих ДНР погибли под Донецком в результате обстрела 19:13
В Ялте готовятся к новому удару стихии 19:07
Видео: Неуправляемая фура едет на тротуар на Садовом кольце 19:03
В январе-мае депозиты физлиц сократились почти на 1 трлн рублей 19:00
Генпрокуратура России признала нежелательной американскую студенческую НПО 18:56
Вассерман пойдет в Госдуму самовыдвиженцем 18:50
Запад ввел санкции в отношении физических и юридических лиц Беларуси 18:48
Названа главная цель вакцинации от коронавируса 18:43
Экс-главу Брянкстата будут судить за поборы с подчиненных 18:42
В КЧР задержали двух человек после гибели туристов во время сплава 18:25
Гутцайт будет комментировать матч Россия - Дания 18:15
Минобороны заложило новую традицию, связанную с Днем памяти и скорби 18:05
Жириновский предложил за деньги забирать детей у женщин, планирующих аборт 18:05
В Сочи снесут самострои, из-за которых застрелили судебных приставов 18:01
В Смольном объяснили нагревание батарей в квартирах горожан 17:58
Голикова рассказала о проекте концепции по реабилитации инвалидов 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как работает ресторан формата COVID-free
Как работает ресторан формата COVID-free
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
21.06.2021 19:07
Рубрика: Происшествия

В Ялте готовятся к новому удару стихии

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В Ялте возможен новый мощный ливень. Он может обрушиться на город уже сегодня вечером. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко, передает РИА Новости.
В Ялте 22 и 23 июня объявлены выходными днями

- Вызывает тревогу та сводка, которую мы только что получили от Гидрометцентра, - рассказала Павленко. - Сегодня с вечера после 20.00 часов 21 числа и весь день завтра предполагаются ливни и грозы. Мы ожидаем еще 12 миллиметров осадков. Безусловно, мы к этому готовимся.

Между тем город только начал приходить в себя от предыдущего удара стихии. Еще не устранены последствия ливня, три дня назад затопившего город. В поселке Васильевка, относящемуся к Большой Ялте, военные строят дамбу. Там не прекратился ток воды, несколько домов полностью затоплены. В районе троллейбусного парка вода также прибывает. Людей эвакуировали, но угроза остается.

- Вода прибывает, и это видно невооруженным глазом, путь стоку частично преграждают старые троллейбусы! - рассказала Павленко.

А в поселок Кореиз вода идет из расщелины Ай-Петри. Источник удалось установить с помощью съемки с дронов. Военные расчистили в Кореизе русло реки, она сейчас не угрожает постройкам.

Вместе с тем, сообщила Павленко, оставшиеся в городе туристы находятся в безопасности. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор. В городе остается около 20 тысяч отдыхающих. Гостей и жителей курорта предупредили о запрете купаться в море и пить воду из-под крана.

Штормовое предупреждение на ближайшие часы передано по всему Крыму. На полуострове ожидаются грозовые ливни со шквалистыми порывами ветра.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Минздрав дал рекомендации для ревакцинации от COVID-19
Стало известно состояние детей после столкновения автобусов под Туапсе
Захарова сравнила продление санкций ЕС против Крыма с наступанием на грабли
Набиуллина рассказала о последствиях раздачи денег россиянам
Власти Махараштры сообщили о 20 заболевших новым штаммом COVID-19
Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России
Какими будут преступления через 10-15 лет