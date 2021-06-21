В Ялте готовятся к новому удару стихии

В Ялте возможен новый мощный ливень. Он может обрушиться на город уже сегодня вечером. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко, передает РИА Новости.

- Вызывает тревогу та сводка, которую мы только что получили от Гидрометцентра, - рассказала Павленко. - Сегодня с вечера после 20.00 часов 21 числа и весь день завтра предполагаются ливни и грозы. Мы ожидаем еще 12 миллиметров осадков. Безусловно, мы к этому готовимся.

Между тем город только начал приходить в себя от предыдущего удара стихии. Еще не устранены последствия ливня, три дня назад затопившего город. В поселке Васильевка, относящемуся к Большой Ялте, военные строят дамбу. Там не прекратился ток воды, несколько домов полностью затоплены. В районе троллейбусного парка вода также прибывает. Людей эвакуировали, но угроза остается.

- Вода прибывает, и это видно невооруженным глазом, путь стоку частично преграждают старые троллейбусы! - рассказала Павленко.

А в поселок Кореиз вода идет из расщелины Ай-Петри. Источник удалось установить с помощью съемки с дронов. Военные расчистили в Кореизе русло реки, она сейчас не угрожает постройкам.

Вместе с тем, сообщила Павленко, оставшиеся в городе туристы находятся в безопасности. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор. В городе остается около 20 тысяч отдыхающих. Гостей и жителей курорта предупредили о запрете купаться в море и пить воду из-под крана.

Штормовое предупреждение на ближайшие часы передано по всему Крыму. На полуострове ожидаются грозовые ливни со шквалистыми порывами ветра.