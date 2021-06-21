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21.06.2021 13:48
Рубрика: Власть

В селе под Ялтой несколько несколько домов ушли под воду

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Ялты Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Фото: Пресс-служба администрации Ялты

В селе Васильевка (Большая Ялта) из-за разлива реки Бала на улице Джафера Сейдамета подтоплено 10 домов, некоторые ушли под воду и засыпаны камнями. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

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По ее словам, на место выехали около 40 военных, в кратчайшие сроки должна прибыть спецтехника.

- С помощью беспилотников попробуем осмотреть верхнюю часть реки, чтобы понимать как в целом обстоит ситуация с водными потоками, - рассказала мэр и констатировала угрозу затопления соседних домов, в которых проживают семьи с маленькими детьми.

Павленко отметила, что на месте сейчас несколько жильцов работают над тем, чтобы сохранить свое имущество, свои дома.

- Остальные отсюда эвакуированы, - пояснила она и добавила, что путь стоку частично преграждают старые троллейбусы.

Со своей стороны находящийся в зоне бедствия депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк сообщил, что на выяснение источника поступления воды и для максимальной помощи людям брошены силы МЧС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил оказать помощь в ликвидации последствий стихии в Крыму.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня в горах над Ялтой прошли очень сильные ливни, на город и окрестности выпало 135 миллиметров осадков. Реки вышли из берегов и затопили улицы, смывая все на своем пути. Стихийного бедствия такого масштаба в Ялте не было почти 100 лет, с 1922 года.

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