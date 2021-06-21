В Крыму увидели положительный эффект от санкций ЕС

Продолжая санкционное давление на Крым, власти Евросоюза не учитывают "крымский код", благодаря которому жители полуострова продолжают активно развивать свой регион вопреки столь негативным мерам воздействия. Об этом "РГ" заявил первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс, комментируя продление Европейским союзом санкций против республики и Севастополя до 2022 года.

- Чем больше санкций, тем больше возможностей для развития и у Крыма, и у Севастополя, - считает он. - Уже семь лет полуостров под санкциями, но движется вперед, потому что Россия в целом очень активно помогает. Несмотря на то, что санкции наложены на серьезные предприятия, и Крымский мост построили, и энергобезопасность региона обеспечили. Строятся трасса "Таврида", детские сады, фабрики, предприятия развиваются.

По мнению первого вице-спикера крымского парламента, европейские авторы санкций не понимают "экономической структуры развития региона".

- Они очень далеки от крымского кода, они не понимают сущность крымчан, крымский менталитет: чем больше нас давят, тем больше, образно выражаясь, пружина сжимается и когда-нибудь разожмется, - уверен парламентарий. - Кроме санкционного давления есть еще психологическое состояние людей, любовь к родине, готовность защитить ее, реализованное многолетнее стремление возвратиться в состав Российской Федерации.

Фикс отметил, что и Европейский союз, и США ввели и регулярно продлевают санкции в отношении Крыма "от безысходности и глупости", а также "неспособности видеть дальше своего носа".

Напомним, первые ограничительные меры в отношении Крыма Евросоюз ввел в июне 2014 года, спустя два месяца после воссоединения полуострова с Россией.