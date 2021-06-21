В Сочи снесут самострои, из-за которых застрелили судебных приставов

В Адлерском районе Сочи в срок до полутора месяцев собираются снести самострои, из-за которых местный житель убил двух судебных приставов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП России по региону.

Как ранее писала "РГ", 9 июня 2021 года 60-летний житель дома №81/2 по улицы Просвещения расстрелял из своего охотничьего ружья двух судебных приставов - Альберта Агозяна и Андроника Мативосяна. Они погибли на месте.

Приставы приехали к хозяину жилья в сопровождении спецтехники, чтобы исполнить решение суда - снести магазин, который признали незаконной постройкой.

По информации мэрии Сочи, летом 2019 года в самовольных постройках барачного типа по улице Просвещения, 81/2 случился пожар, в котором погибли 11 человек. Тогда представители администрации города подали иск о признании 13 объектов незаконными, 17 сентября 2020-го решением Адлерского районного суда исковое заявление удовлетворили, а 25 февраля 2021-го Краснодарский краевой суд оставил решение без изменений.