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21.06.2021 12:50
Рубрика: Общество

В Свердловской области отменили фестиваль Ural Music Night и выпускные

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Свердловской области отменяются массовые мероприятия. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

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"Областной Сабантуй перенесен - до лучших времен. Также эпидобстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах. Решение об отмене Ural Music Night завтра утвердим на заседании оперативного штаба", - написал глава региона.

За последние сутки в области зарегистрировано еще 174 новых случая коронавирусной инфекции. "Для сравнения, - напомнил Куйвашев, - еще в начале мая показатель отпускался ниже сотни".

Минздрав вновь разворачивает инфекционные стационары (на сегодня таких коек уже почти 3,5 тысячи). В сложившейся обстановке местные власти решили не рисковать и отменить мероприятия, которые традиционно собирают тысячи участников: Ural Music Night , например, которую в прошлом году переносили на осень, посетило почти 170 тысяч зрителей. В выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО" в этом году должен был состояться первый единый школьный выпускной, планировалось, что на него придут 3,5 тысячи человек.

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"Наши потери в этой борьбе с коронавирусом слишком велики. Система здравоохранения прошла через мощнейшие перегрузки, - говорит губернатор. - При этом люди стали забывать про главные меры безопасности: поснимали маски в магазинах и общественном транспорте, перестали заботиться о себе и об окружающих. Я сегодня поручил возобновить активную работу контрольных групп, которые будут проверять соблюдение мер безопасности".

Всего за время пандемии новой коронавирусной инфекции заболели 91 933 человека. Вылечились 85 709 пациентов. Общее число летальных случаев на сегодня - 3 692.

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