Рейсы в Турцию будут выполняться из 32 российских городов

С 22 июня перелеты между Россией и Турцией будут выполняться из 32 городов, рассказали в Росавиации.

Авиакомпании будут выполнять полеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Жуковского, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Екатеринбурга, Владивостока, Томска, Астрахани, Владикавказа, Брянска, Грозного, Минвод, Нижнего Новгорода, Омска, Улан-Удэ, Красноярска, Иркутска, Калининграда, Перми, Самары, Уфы, Казани, Кемерово, Магнитогорска, Нижнекамска, Сыктывкара, Челябинска, Нижнего Новгорода, Хабаровска, Ульяновска и Петропавловска-Камчатского.

Ранее "Аэрофлот" сообщил о намерении расширить полетную программу в Турцию, также можно будет пользоваться услугами авиакомпаний "Победа", Utair, Royal Flight и S7, передает ТАСС.

Как стало известно, власти Турции на фоне снижения заболеваемости коронавирусом отменили комендантский час и собираются усилить вакцинацию взрослого населения.