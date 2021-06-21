С 2023 года на рынке появятся новые модели АвтоВАЗа. Они будут построены на новой платформе, которая позволит использовать любой двигатель. Стоимость таких автомобилей вырастет. Впрочем, АвтоВАЗ сохранит выпуск дешевых моделей, которые пользуются спросом. Об этом рассказал президент АвтоВАЗа Николя Мор.

Как будет выглядеть новая "Лада" - неизвестно, но стоить она будет дороже. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Удивительная история, которой не бывало ранее. Но самый большой начальник самого большого автозавода назначен на эту должность снова, спустя несколько лет. Чем это грозит для отечественного автопрома? И что ожидать автовладельцам? Об этом он сам рассказал представителям СМИ в дружеской обстановке.

Итак, сейчас Николя Мор занимает две должности в крупнейшем автомобильном альянсе нашей страны. Он президент АвтоВАЗа, а также гендиректор по операционной деятельности Рено России и СНГ. По его словам, уже с 2023 по 2026 год на заводах АвтоВАЗа будет налажено производство новой линейки машин.

Впрочем, подробностей он не раскрыл. Из всего диалога стало понятно, что речь идет о разработке новой платформы CMF-B, на базе которой могут строиться автомобили классов "В", "В+" и даже "С". В дальнейшем будет разработана технология объединения разных платформ под названием "Синергия". Она позволит использовать технологии, применяющиеся в Dacia и в производстве Lada.

Кстати, несмотря на то, что и румынская, и отечественная марки занимают практически один и тот же ценовой сегмент, никто не будет выпускать в России Dacia, а в Румынии Lada. Именно потому, что это однонишевые машины. Зачем создавать конкуренцию себе самому?

Так же, упоминая новую платформу, он обмолвился, что речь идет о двухпедальных машинах. Это либо вариатор, либо робот, либо автомат. Сейчас автомат у нас практически не используется.

Четырехступенчатый вариант устанавливается на "Гранту", но спросом не пользуется. Выходит, что для будущей модели будут использоваться либо робот, либо вариатор. Однако Николя Мор обмолвился, что сейчас разрабатывается некое устройство, которое позволит управлять автомобилем двумя педалями и которое будет применяться на новых моделях. Что это за устройство, он также не назвал.

Новая платформа увеличит стоимость автомобилей. То есть цена за Lada перешагнет миллион рублей. На сколько перешагнет - пока неизвестно. Но стоит напомнить, что Lada Vesta Sport уже сейчас стоит почти 1,2 миллиона рублей.

Как пояснил Николя Мор, марка стремится занять новую нишу - более дорогих моделей. Но при этом сохранить свои позиции в нишевом сегменте дешевых машин. Он напомнил, что когда он в первый раз пришел на завод, то тогда еще выпускалась "Лада Приора". И ее производство поддерживалось до тех пор, пока эта модель пользовалась спросом.

Но время идет. Пора менять устоявшиеся модели. Дополнительное оборудование в виде мультимедийных экранов стоит денег. В том числе поэтому стоимость машин вырастет.

Как заверил Николя Мор, пока на рынке будут оставаться востребованными бюджетные модели, АвтоВАЗ будет их производить. В частности, самую дешевую - "Гранту", за 519 900 рублей. Пока ее покупают.

Пока на рынке будут востребованы бюджетные модели, АвтоВАЗ будет их производить. В частности, самую дешевую - "Гранту", за 520 тысяч рублей

Кстати, у нового президента большие планы на экспорт. По меньшей мере он намеревается увеличить его вдвое. Во всяком случае он сообщил, что планирует поднять цифру до 100 тысяч экспортируемых машин, в то время как сейчас она не превышает 50 тысяч.

Как оказалось, наиболее востребованной Lada стала в Египте. Издавна самой популярной моделью Lada считается Niva. Но с ней в Египте возникли проблемы. Дело в том, что у них повышенным налогом облагается все, что больше 1,6 литра объема двигателя. А Niva как раз выпускается с двигателем 1,7 литра.

Но это те преграды, которые достаточно легко можно преодолеть. Но гораздо сложнее будет решить проблемы потребления в разы подорожавших отечественных машин на внутреннем рынке.