Сегодня будет самый длинный день в году

День летнего солнцестояния в понедельник, 21 июня, принесет астрономическое лето в Северное полушарие планеты и станет самым длинным световым днем в году. Он проблится более 17,5 часа, рассказали в Московском планетарии.

"В Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии - зима. Это произойдет 21 июня в 06:32 по московскому времени", - говорится в сообщении на сайте планетария.

В Москве световой день сегодня будет длиться 17 часов 33 минуты. Для сравнения - в день зимнего солнцестояния, 21 декабря, продолжительность светового дня в Москве была всего семь часов.

Как пояснили специалисты, самым длинным этот световой день станет из-за того, что Солнце сегодня поднимется на наибольшую высоту над горизонтом. В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце будет "держать" эту высоту, будто бы оно остановилось. Именно поэтому эти летние дни называют "стояниями Солнца". Затем оно начнет опускаться к югу, а световой день будет уменьшаться. На широте Санкт-Петербурга в это время наступают белые ночи, а севернее 66 широты - полярный день.

Ранее сообщалось, что в центральной части Млечного Пути обнаружена необычная звезда, яркость которой то снижается, то нарастает. Ученые назвали ее "мигающим гигантом". Они считают, что это новый класс двойных звездных систем, в которых гигантская звезда размером в сотни раз больше Солнца каждые несколько десятилетий затмевается невидимым орбитальным спутником - более мелкой звездой или крупной планетой.