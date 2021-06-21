Skoda Karoq в разобранном виде напомнил Lada Niva Travel

На очередном потрошении у "Клубного сервиса" оказался Skoda Karoq, купленный с учётом переплат по кредиту за три миллиона рублей. Есть ли смысл переплачивать, если можно купить за меньшие деньги премиального "китайца", разбирался Илья Свиридов и его команда.

Skoda Karoq, по мнению "Клубного сервиса", напомнил автомобиль с так называемой "разборки", так как можно найти комплектующие различных марок: непосредственно Skoda, Volkswagen и даже Audi. Но не это главное: некоторые жгуты проводки произведены в Беларуси в 2016, 2018 и 2020 году.

Некоторые моменты напомнили Свиридову Lada Niva Travel: это элементы электрики и большое количество войлока в качестве шумоизоляционного материала.

Из плюсов - хорошая герметизация швов между всеми кузовными панелями.

По днищу: рычаги передней подвески в отличие от Volkswagen Tiguan не легкосплавные, а стальные (почему Karoq сравнивают с Tiguan не совсем понятно - прим. "РГ"), обработка антикором и шумопоглощающим покрытием производилась после установки защитных пластиковых кожухов.