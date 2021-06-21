СМИ выяснили, когда Audi начнет отказываться от ДВС

Последний новый Audi с двигателем внутреннего сгорания представят в 2026 году. Все последующие модели бренда будут оснащаться чисто электрической силовой установкой. Об этом сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники внутри автопроизводителя.

Иными словами, через пять лет Audi начнет выводить из своей продуктовой линейки бензиновые и дизельные модели.

Напомним, свой первый серийный электромобиль - кроссовер e-tron - Audi выпустила в 2018 году. За последние несколько месяцев компания дополнила гамму машин без ДВС моделями e-Tron GT (спорт-кроссовер), Q4 e-Tron (компактный кроссовер) и Q4 Sportback e-Tron (компактный спорт-кроссовер).

Полностью от бензиновых и дизельных моторов немецкий автопроизводитель планирует отказаться к 2035 году.

Audi - первый крупный немецкий автобренд, который скоро перейдет на полностью электрический путь. Mercedes-Benz стремится прекратить производство ДВС к 2039 году, марка BMW же еще не утвердила дату.