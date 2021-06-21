Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.06.2021 14:04
Рубрика: Легковые авто

СМИ выяснили, когда Audi начнет отказываться от ДВС

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

Последний новый Audi с двигателем внутреннего сгорания представят в 2026 году. Все последующие модели бренда будут оснащаться чисто электрической силовой установкой. Об этом сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники внутри автопроизводителя.

Фото: www.cochespias.net
Салон корейского конкурента BMW X5 и Audi Q5 полностью рассекречен

Иными словами, через пять лет Audi начнет выводить из своей продуктовой линейки бензиновые и дизельные модели.

Напомним, свой первый серийный электромобиль - кроссовер e-tron - Audi выпустила в 2018 году. За последние несколько месяцев компания дополнила гамму машин без ДВС моделями e-Tron GT (спорт-кроссовер), Q4 e-Tron (компактный кроссовер) и Q4 Sportback e-Tron (компактный спорт-кроссовер).

Полностью от бензиновых и дизельных моторов немецкий автопроизводитель планирует отказаться к 2035 году.

Audi - первый крупный немецкий автобренд, который скоро перейдет на полностью электрический путь. Mercedes-Benz стремится прекратить производство ДВС к 2039 году, марка BMW же еще не утвердила дату.

#Audi