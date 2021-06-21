У стен Брестской крепости финишировала акция "Сад памяти"

Более тридцати миллионов новых саженцев расцвели не только на пространстве Союзного государства, но и в странах Содружества. Эту астрономическую цифру озвучил 21 июня лидер белорусской молодежи Дмитрий Воронюк во время торжественной церемонии завершения у стен непокоренной Брестской крепости международной акции "Сад памяти", посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Эта акция, как уже информировал "СОЮЗ", стартовала в Российской Федерации и была поддержана активистами более чем в пятидесяти странах, включая Армению, Алжир, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Кубу, ЮАР и многие другие.

Весьма символично, по словам Воронюка, что Неделя молодежи, которая только что объявлена в Беларуси, стартует с ряда значительных инициатив. Но сегодня, подчеркнул он, молодые люди Союзного государства собрались в городе исторической памяти, который олицетворяет подвиг всех советских солдат - воинов Красной армии. "Мы здесь все вместе: БРСМ, Российский союз молодежи, "Волонтеры Победы". И вместе говорим о том, что у юности Беларуси и России - абсолютно одинаковые цели и задачи - продолжить проводить масштабную работу по недопущению попыток фальсификации истории Великой Победы и героизации нацизма".

А молодые саженцы "Сада памяти", убежден вожак БРСМ, символизируют молодое поколение Союзного государства. И самое главное, добавил он, необходимо, чтобы "молодежь крепко врастала своими корнями в традиции, бережно сохраняла их и несла плоды своей работы во имя прекрасного будущего".

Кстати, напоминает агентство, предложение "Волонтеров Победы" о проведении финальных мероприятий международного проекта в Бресте поддержали президенты России и Беларуси во время участия в акции "Сад памяти" в июне прошлого года после окончания церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области.

Программой патриотической акции "Сад памяти", уточняет агентство, запланированы открытый диалог "Мы помним, мы гордимся", церемония подписания соглашения между БРСМ и движением "Волонтеры Победы". Планируется и создание уникальной инсталляции "Холмские ворота Брестской крепости" во время международного патриотического проекта "Огненные картины войны".