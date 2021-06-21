УАЗ показал разноцветный "Патриот", который выбил из завода признание

Ульяновский автомобильный завод опубликовал в социальных сетях фото разноцветного "Патриота", которым проиллюстрировал палитру эмалей, доступных для внедорожника. Но где же синий цвет? На этот вопрос УАЗ тоже ответил.

"Белый, чёрный и серый - такова на данный момент тройка самых популярных в России автомобильных цветов.

УАЗ "Патриот", впрочем, этим набором не ограничивается и предлагает на выбор еще пять", - гласит подпись компании к изображению.

Один из самых популярных комментариев - про синий цвет: пользователи поинтересовались, почему он исчез из списка доступных.

"Решение об исключении данного цвета (синего - прим. "РГ") из палитры было принято из-за многих факторов, в том числе экономических", - пояснили в компании.

В настоящее время цена на УАЗ "Патриот" с механической коробкой передач начинается от 999 000 рублей, внедорожник с автоматической трансмиссией обойдётся минимум в 1 270 000 рублей. Вне зависимости от КП "Патриот" оснащён 150-сильным бензиновым двигателем ЗМЗ объёмом 2.7 литра и системой подключаемого полного привода.