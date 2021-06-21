Ученый: Индийский штамм коронавируса на 70% заразнее британского

Новый штамм коронавируса "дельта", который также называют индийским - по месту его первого обнаружения, на 70% более заразен, чем штамм "альфа", то есть британский. Об этом рассказал кардиолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.

Специалист добавил, что штамм "альфа" на 50% заразнее, чем исходный вариант COVID-19. При этом, даже если летальность вируса не меняется, но он становится способным быстрее распространяться, "это приводит к катастрофическому увеличению больных людей и, к сожалению, погибших людей".

Как отметил Мацкеплишвили, остановить распространение инфекции можно только с помощью вакцинации и ограничительных мер.

"Все вакцины, которые сейчас существуют в мире, защищают и от основного штамма - уханьского, которого почти не осталось, и от британского варианта, и от индийского", - цитирует заявление ученого ТАСС.

Ранее были названы симптомы, которые характерны для индийского штамма коронавируса. Как отмечают специалисты, он больше похож на обычную простуду.