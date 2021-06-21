Названы четыре новых симптома "индийского" штамма COVID-19

Пациенты, заразившиеся "индийским" штаммов COVID-19, столкнулись с четырьмя новыми симптомами. Об этом сообщает Express со ссылкой на врача-инфекциониста из индийского города Ченнаи Абдула Гафура.

По словам врача, у зараженных дельта-вариантом SARS-CoV-2 часто наблюдается диарея. По его словам, такой симптом встречался в первую волну эпидемии гораздо реже.

Кроме того, пациенты с "индийским" штаммом сталкиваются с тромбами, провоцирующими гангрену.

Также среди симптомов - нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка.

Ранее ВОЗ добавила "индийский" штамм коронавируса в список наиболее опасных. По данным ученых, этот вариант COVID-19 имеет более высокие темпы роста переносимости с человека на человека.

О появлении нового штамма коронавируса стало известно в конце марта. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.