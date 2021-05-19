ВОЗ добавила индийский штамм COVID-19 в список наиболее опасных

Всемирная организация здравоохранения добавила индийский штамм коронавируса в список самых опасных. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Предварительные данные из Индии предполагают, что вариант 1.6 1.7, как его называем официально, имеет более высокие темпы роста переносимости с человека на человека, чем другие, которые тоже циркулируют в Индии. Там не один штамм, там несколько вариантов", - заявила она в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Результаты исследования индийского штамма коронавируса будут опубликованы в ближайшие недели, отметила Вуйнович. Кроме того, ВОЗ продолжит наблюдать за каждым случаем заражения отдельно.

"Очень важно снизить перенос вируса, потому что это переписка вируса в новую клетку. При этом переписке делается ошибка, он делает мутацию, тогда появляется новый вариант. Это как плохая лотерея", - добавила представитель ВОЗ.

В конце марта Минздрав Индии сообщил об обнаружении нового штамма коронавируса. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.

Ранее в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения заявили, что мутации нового штамма COVID-19, обнаруженного в Индии, указывают на устойчивость инфекции к выработанным антителам. В организации также отмечали, что есть основания говорить и о более высокой заразности этого варианта инфекции.