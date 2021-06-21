В ЦБ рассказали о новой методике расчета расходов на ремонт по ОСАГО

Банк России обновил единую методику, по которой определяются расходы на ремонт поврежденного автомобиля по договору ОСАГО, говорится в сообщении регулятора.

Теперь средняя стоимость будет рассчитываться для каждого субъекта, и обновляться раз в три месяца, а не раз в полугодие, как сейчас.

Еще одно значительное изменение в том, что теперь каждая версия справочников будет проходить через общественное обсуждение на сайте профессионального объединения страховщиков.

"Высказывать замечания и предложения по предлагаемой средней стоимости запчастей, материалов и работ сможет неограниченный круг лиц", - сказано в сообщении ЦБ РФ.

Кроме того, документ регулирует порядок расчета стоимости годных остатков при полной гибели машины, и конкретизирует источники информации о стоимости - будут учитываться цены в интернет-магазинах.

Как отметили в Центробанке, новая методика повысит прозрачность формирования справочников и исключит неоднозначные формулировки. При подготовке документа, который вступит в силу 20 сентября, учитывались предложения участников рынка, экспертов и правоприменительная практика.