В ЦИК заявили о попытках иностранного вмешательства в выборы

Зарубежные оппоненты России лично и через своих представителей выступили с рядом призывов, касающихся предстоящих выборов в Госдуму, которые можно расценивать как попытки вмешательства во внутренние дела, заявил член Центральной избирательной комиссии Игорь Борисов в Совете Федерации.

"Мы убедились, что зарубежные интересанты и в личном качестве, и в качестве представителей всевозможных иностранных международных организаций и даже некоторых государств еще до старта выборов в РФ развернули сеть по вмешательству во внутренние дела РФ", - сказал он в понедельник на заседании временной комиссии СФ по защите госсуверенитета. По словам Борисова, в эту деятельность вовлечены представители США, стран Балтии, Украины и Польши.

В качестве примеров он привел призывы к Центризбиркому со стороны лиц, связанных с иностранными агентами, отказаться от проведения выборов или провести их в один день, пренебрегая ситуацией с коронавирусом.

Напомним, президент России Владимир Путин своим указом назначил выборы в Госдуму на 19 сентября. Затем Центризбирком принял решение провести их в три дня - с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся выборы глав 12 субъектов РФ и депутатов 39 региональных законодательных собраний.