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Рубрика: В мире

В Индии число случаев коронавируса превысило 29,9 миллиона

За последние сутки в Индии выявили 53 256 случаев заболевания коронавирусом. Общее же число пациентов с коронавирусной инфекцией в этой стране достигло 29 935 221, сообщает местный телеканал NDTV со ссылкой на минздрав.

Фото: AP Photo / Rafiq Maqbool
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По официальным данным, за сутки в Индии от COVID-19 скончались 1422 человека, за все время пандемии в стране умерло более 388 тысяч пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В стране также зафиксировано 20 случаев заболевания новым штаммом инфекции, который получил название "дельта плюс". Мутация вируса была обнаружена штате Махараштра, городах Нави-Мумбаи, Палгар и Ратнагири. По словам экспертов, особенность нового штамма в том, что он снижает активность антител переболевших и вакцинированных людей. На данный момент районы, где была выявлена новая мутация, закрыты.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

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