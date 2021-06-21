В театре Российской армии в Москве простились с актером Андреем Егоровым, скончавшимся 17 июня на 51-м году жизни из-за проблем с сердцем.

Как передает "Пятый канал", проводить артиста в последний путь пришли друзья, близкие и коллеги. С речами выпустили директор театра Иван Чурсин, актриса Ольга Богданова, певица Тамара Гвердцители.

"Никогда не забуду, как ты мне помогал. Талантливый человек, музыкальный, одаренный со всех сторон", - сказала Гвердцители. Отметив, что работать с Егоровым на сцене "было большим счастьем".

Гроб с телом актера по традиции проводили аплодисментами.

Андрей Егоров родился 15 апреля 1970 года в городе Михайловка Волгоградской области. В 1987-м поступил в Воронежский Государственный Институт Искусств. По его окончании в 1993-м поступил в труппу Театра Армии.

На экранах - с середины 90-х: "Время танцора", "Дальнобойщики", "Звезда", "Смерш", "Оптимисты", "По ту сторону смерти".