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21.06.2021 08:19
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре посоветовали сокращать рабочий день из-за жары

Текст: Ирина Невинная
Жаркая погода, установившаяся на большей части страны, не способствует хорошему самочувствию, особенно, если в помещениях, где работают люди, нет кондиционеров. В Роспотребнадзоре напомнили об основных правилах организации труда в таких условиях.

Вот эти рекомендации:

1. В случае, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов - на два часа, при температуре 30,5 градуса - на четыре часа.

2. Чтобы избежать перегревания, при работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше, продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительность отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5-2 часа для лиц без специальной одежды.

3. В помещении для отдыха температура воздуха, во избежание большого перепада температур (поверхность тела - окружающий воздух) и усиленной теплоотдачи испарением пота, должна быть на уровне 24-25 °C.

4. Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 °C по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 °C. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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5. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

6. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая +10 - 15 °C. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей.

7. Пить воду следует часто и понемногу. При температуре воздуха более 30 °C и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час - примерно одну чашку каждые 20 минут.

8. Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, при возможности, употребление фруктов и овощей, введение витаминизации пищевых рационов.

Общество Здоровье Экономика Работа Занятость Правительство Роспотребнадзор

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