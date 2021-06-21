В России введут наказания для компаний за выбросы в 12 городах

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила разработать наказания для компаний, недостаточно снижающих вредные выбросы в атмосферу в 12 самых "грязных" российских городах. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания, которое было посвящено ситуации в Череповце Вологодской области (есть в распоряжении "Российской газеты").

Вице-премьер поручила Минфину, Минэкономразвития и Росприроднадзору разработать законопроект об административной ответственности для компаний, которые не выполнят цели по снижению выбросов на 20%. Предприятиям могут грозить предупреждение, штрафы и приостановление деятельности.

Эксперимент по квотированию вредных выбросов проводится с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в городах, которые вошли в проект "Чистый воздух" - в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Цель федерального проекта "Чистый воздух" - снизить к 2024 году совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в 12 городах-участниках на 902 тысячи тонн, или на 22% по отношению к уровню 2017 года. Более того, к 2024 году уровень загрязнения воздуха во всех городах-участниках не должен быть выше "повышенного".