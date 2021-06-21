В Россию поступил препарат для экстренной помощи детям с лейкозом

В Россию поступил лекарственный препарат "Онкаспар" для оказания экстренной медицинской помощи детям с острым лимфобластным лейкозом. В первую партию вошли 1395 упаковок.

"Первая партия "Онкаспара" отправится в 70 медицинских организаций России. Ввоз в Российскую Федерацию остальных 575 упаковок "Онкаспара" запланирован на август этого года", - рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого цитирует пресс-служба ведомства.

Ранее на закупку "Онкаспара" из резервного фонда правительства выделили более 521 миллиона рублей.

Препарат "Онкаспар" (пэгаспаргаза) производится во Франции, у него нет отечественных аналогов.