В Сингапуре вновь откроют кафе, рестораны и спортзалы

С понедельника, 21 июня, в Сингапуре частично снимут социальные ограничения из-за коронавируса. К работе вновь вернутся кафе, рестораны и спортивные залы, говорится в опубликованном заявлении межведомственной группы по борьбе с распространением COVID-19.

Одновременно власти вводят обязательное тестирование на коронавирус работников предприятий сферы услуг. Проверять здоровье им надо будет раз в две недели, пишет ТАСС.

На протяжении многих месяцев в Сингапуре практически отсутствовали местные случаи передачи вируса. Однако начиная с мая ежесуточный прирост составляет в среднем около 20 человек, особую обеспокоенность у правительства вызывает распространение индийского штамма. Всего за время пандемии здесь зафиксировано более 62,4 тысячи инфицированных.

Ранее сообщалось, что Сингапур оказался лидером рейтинга самых безопасных с точки зрения эпидситуации стран. При его составлении учитывались данные об общем числе инфицированных, смертности, количестве протестированных людей. В итоге Сингапур набрал 79,7 балла, на втором месте - Новая Зеландия (79,6), на третьем - Австралия (76,2 балла).