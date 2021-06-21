Видео: автомобиль утонул в возникшей после ливней яме

Зрелище пугающее и, одновременно, завораживающее: мирно стоявший во дворе автомобиль медленно погружается в яму с водой, пока полностью туда не уходит. Всплывшие вверх пузырьки воздуха означают, что салон наполнен водой и что извлекать авто на свет божий будет очень и очень непросто.

Видео снято в индийском Мумбаи, на который в последние дни обрушились тропические ливни. Потоки воды подмыли почву, образовав кое-где ямы. Эта, в которую с головой ушла малолитражки, по словам очевидцев, была закрыта на всякий случай бетонной плитой, но плита по неизвестной причине сдвинулась и тоже ушла под воду.

В местных новостях сообщают, что через несколько часов, уже к вечеру, машину удалось вытащить с помощью автокрана, но в таком плохом состоянии, что дальнейшая ее эксплуатация под большим вопросом. Человеческих жертв не было - на момент погружения автомобиль был пуст.