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21.06.2021 12:00
Рубрика: Видео

Видео: автомобиль утонул в возникшей после ливней яме

Текст: Вадим Давыденко

Зрелище пугающее и, одновременно, завораживающее: мирно стоявший во дворе автомобиль медленно погружается в яму с водой, пока полностью туда не уходит. Всплывшие вверх пузырьки воздуха означают, что салон наполнен водой и что извлекать авто на свет божий будет очень и очень непросто.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Видео снято в индийском Мумбаи, на который в последние дни обрушились тропические ливни. Потоки воды подмыли почву, образовав кое-где ямы. Эта, в которую с головой ушла малолитражки, по словам очевидцев, была закрыта на всякий случай бетонной плитой, но плита по неизвестной причине сдвинулась и тоже ушла под воду.

В местных новостях сообщают, что через несколько часов, уже к вечеру, машину удалось вытащить с помощью автокрана, но в таком плохом состоянии, что дальнейшая ее эксплуатация под большим вопросом. Человеческих жертв не было - на момент погружения автомобиль был пуст.

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#видео