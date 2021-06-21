ВОЗ: Индийский штамм коронавируса зафиксировали в 92 странах

На данный момент штамм коронавируса "дельта", который еще называют индийским, зафиксирован в 92 странах. Об этом рассказала на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Она отметила, что особое беспокойство вызывает его высокая степень заразности и быстрое распространение по миру. Связано же это, в том числе, с отказом людей от соблюдения профилактических мер.

"Предварительные исследования также свидетельствуют, что заражение данным вариантом увеличивает риск госпитализации", - цитирует ТАСС слова Керкхове.

Эксперт добавила, что вакцины помогают предотвратить тяжелое протекание заболевания.

Ранее российский ученый рассказал, что индийский штамм на 70% более заразный, чем британский ("альфа"). Он же, в свою очередь, на 50% заразнее исходного "уханьского" варианта COVID-19.