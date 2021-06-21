Новости

Нарышкин: Сталин посчитал дезинформацией сообщения о готовности Германии к войне 21:35
ВОЗ отметила эффективность вакцин против индийского штамма коронавируса 21:20
Наличные впервые уступили первенство картам в предпочтениях россиян 21:02
Число пострадавших от ливня в Ялте выросло до 49 21:00
На Кубани введут обязательную вакцинацию для всех, кто работает с людьми 20:57
ВОЗ: Индийский штамм коронавируса зафиксировали в 92 странах 20:44
Захарова: США должны наказать себя санкциями за Югославию и Ирак 20:18
ЦБ: Чистая прибыль российских банков в мае выросла на 7% 20:08
Эрдоган объявил об отмене комендантского часа в Турции 20:04
Захарова назвала средневековьем озвученную стратегию ЕС в отношении РФ 19:49
Роспотребнадзор пояснил рекомендации по сокращению рабочего дня в жару 19:49
В Петербурге у 15 компаний изымут участки для строительства ВСД 19:27
Little Big представили новый клип, несмотря на "рыбий глаз" солистки 19:27
Пушков назвал ведущий к деградации США фактор 19:22
Ученый: Индийский штамм коронавируса на 70% заразнее британского 19:18
Четверо военнослужащих ДНР погибли под Донецком в результате обстрела 19:13
В Ялте готовятся к новому удару стихии 19:07
Видео: Неуправляемая фура едет на тротуар на Садовом кольце 19:03
В январе-мае депозиты физлиц сократились почти на 1 трлн рублей 19:00
Генпрокуратура России признала нежелательной американскую студенческую НПО 18:56
Вассерман пойдет в Госдуму самовыдвиженцем 18:50
Запад ввел санкции в отношении физических и юридических лиц Беларуси 18:48
Названа главная цель вакцинации от коронавируса 18:43
Экс-главу Брянкстата будут судить за поборы с подчиненных 18:42
В КЧР задержали двух человек после гибели туристов во время сплава 18:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как работает ресторан формата COVID-free
Как работает ресторан формата COVID-free
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
21.06.2021 20:44
Рубрика: Общество

ВОЗ: Индийский штамм коронавируса зафиксировали в 92 странах

Текст: Евгения Думанская

На данный момент штамм коронавируса "дельта", который еще называют индийским, зафиксирован в 92 странах. Об этом рассказала на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Фото: Александр Корольков/РГ
Ученый рассказал, влияет ли вакцинация от коронавируса на фертильность

Она отметила, что особое беспокойство вызывает его высокая степень заразности и быстрое распространение по миру. Связано же это, в том числе, с отказом людей от соблюдения профилактических мер.

"Предварительные исследования также свидетельствуют, что заражение данным вариантом увеличивает риск госпитализации", - цитирует ТАСС слова Керкхове.

Эксперт добавила, что вакцины помогают предотвратить тяжелое протекание заболевания.

Ранее российский ученый рассказал, что индийский штамм на 70% более заразный, чем британский ("альфа"). Он же, в свою очередь, на 50% заразнее исходного "уханьского" варианта COVID-19.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минздрав дал рекомендации для ревакцинации от COVID-19
Стало известно состояние детей после столкновения автобусов под Туапсе
Захарова сравнила продление санкций ЕС против Крыма с наступанием на грабли
Набиуллина рассказала о последствиях раздачи денег россиянам
Власти Махараштры сообщили о 20 заболевших новым штаммом COVID-19
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода