Врач перечислил нужные лекарства для отпускной аптечки

Предвкушая отдых стоит вспомнить и обязательно взять с собой медицинскую аптечку. Какие препараты положить в нее, чтобы ни одна болезнь не застала врасплох, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Прежде всего кладем в дорожную аптечку лекарства, которые принимаются постоянно, - цитирует специалиста РИА Новости. - А также препараты от диареи, отравления и переедания. Пригодятся жаропонижающие и обезболивающие средства".

В зависимости от направления и места отдыха в аптечку стоит добавить хлоргексидин для промывания и дезинфекции ран, бинт, бактерицидный пластырь. Средства от загара и солнечных ожогов, а также репелленты от насекомых. Сбор аптечки на море, дачу или в отпуск не займет много времени, зато в этом случае можно быть спокойным, зная, что возможные неприятности предусмотрены заранее и есть готовность их обезвредить.

Ранее сообщалось, что в этом году россияне планируют портатить на отдых в среднем 53 тысячи рублей. В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов по всей стране. При этом 32% опрошенных рассказали, что расходы на каждого члена семьи составят от 20 до 40 тысяч, 29% планируют потратить от 40 до 60 тысяч на человека, 12% - от 10 до 20 тысяч рублей, 11% - от 60 до 80 тысяч рублей, 8% - от 80 до 100 и свыше 100 тысяч рублей.