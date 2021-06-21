Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году

Процедура взыскания алиментов должна быть переведена в электронный формат и осуществляться дистанционно к 2023 году. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Таким образом, государство защитит интересы и права ребенка", - отметил он.

По словам Чернышенко, в рамках цифровой трансформации будет выстроена система электронного межведомственного взаимодействия с банками и работодателями, что обеспечит безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов.

Кроме того, к 2023 году у россиян появится возможность подавать иски в мировой суд через портал госуслуг. "Все банки будут подключены к ФССП через электронный документооборот", - объяснил вице-премьер.