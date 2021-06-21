За просрочку выплаты по ОСАГО страховщик должен заплатить неустойку

Надо пояснить, что у нас установлен обязательный претензионный порядок для решения споров со страховыми компаниями. Если автовладелец не согласен с решением компании (например, ему отказали в выплате или выплатили, но - мало), то он в первую очередь подает претензию страховщику. Если страховщик на претензию не ответил или его ответ не удовлетворил автовладельца, то тогда необходимо подать обращение финансовому уполномоченному. И только в том случае, если автовладельца не удовлетворит также и решение финансового омбудсмена, можно подавать на страховую компанию в суд.
В этом порядке есть одна тонкость: финансовый уполномоченный может взыскать со страховой компании только то, что причитается по закону об ОСАГО. То есть компенсацию ущерба, а также пени за просрочку, если такая наступила. Суд, помимо этого, может взыскать со страховщика не только неустойку, но и все сопутствующие расходы, например, расходы на независимую экспертизу, если такая проводилась. Кроме того, суд может взыскать штраф по закону о защите прав потребителей, а это 50 процентов спорной суммы. Также суд может взыскать моральный ущерб, а еще скорректировать неустойку в ту или другую сторону. Финомбудсмен этого делать не может.
Однако некоторые страховые компании выступают даже против того, что омбудсмен назначает им выплату неустойки. Они считают, что выполнили свои обязанности, заплатив в срок по решению уполномоченного, несмотря на то, что срок выплаты по закону об ОСАГО прошел. Но Третий кассационный суд решил, что это не так.
Автовладелец обратился в суд с исковыми требованиями к страховой компании о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, о взыскании неустойки за несвоевременную выплату страхового возмещения. А также просил взыскать со страховой компании неустойку за нарушение срока осуществления страховой выплаты с ноября 2019 года по апрель 2020 года в размере 138 400 рублей.
Страховщик, отказавшись платить неустойку, не выплатил ничего.
Обращаясь с требованием о взыскании неустойки за нарушение срока осуществления страховой выплаты за указанный период, автовладелец указывал, что выплата страхового возмещения была произведена ответчиком только после обращения истца к финансовому уполномоченному и получения им соответствующего решения, а не в установленные законом об ОСАГО сроки.
Суд первой инстанции согласился с этими доводами и удовлетворил требование. Суд апелляционной инстанции отменил решение суда и отказал во взыскании неустойки, мотивировав это положениями пункта 5 статьи 16.1 закона об ОСАГО, с учетом выплаты страхового возмещения ответчику в установленный решением финансового уполномоченного срок.
Однако Третий кассационный суд не согласился с таким решением.
Он напомнил о разъяснениях Пленума Верховного суда, согласно которым неустойка за нарушение срока выплаты страхового возмещения исчисляется со дня, следующего за днем, установленным для принятия решения о страховом возмещении, то есть с 21-го дня после получения заявления о страховом возмещении. Срок уплаты после решения финомбудсмена в эти сроки не входит. И финомбудсмен абсолютно законно назначает выплату неустойки, поскольку этот вопрос решен в законе об ОСАГО.
Напомним, что согласно законодательству, страховщик обязан произвести выплату или направить машину на ремонт в течение 20 рабочих дней.
За несоблюдение срока направления машины на ремонт или выплаты страхового возмещения неустойка начисляется в размере 1 процента. А за несоблюдение сроков восстановительного ремонта - 0,5 процента.