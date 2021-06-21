За просрочку выплаты по ОСАГО страховщик должен заплатить неустойку

Независимо от того, кто обязал страховую компанию компенсировать автовладельцу ущерб по ОСАГО, страховщик должен также заплатить неустойку за все время просрочки платежа. Это требование закона об ОСАГО объяснил Третий кассационный суд, разбирая спорное дело. Как выяснилось, такие споры возникают регулярно, если страховщика обязал возместить ущерб не суд, а финансовый уполномоченный.

Если страховщик откажется вовремя платить за ущерб от аварии, ему присудят платеж за просрочку. Фото: Сергей Михеев

Надо пояснить, что у нас установлен обязательный претензионный порядок для решения споров со страховыми компаниями. Если автовладелец не согласен с решением компании (например, ему отказали в выплате или выплатили, но - мало), то он в первую очередь подает претензию страховщику. Если страховщик на претензию не ответил или его ответ не удовлетворил автовладельца, то тогда необходимо подать обращение финансовому уполномоченному. И только в том случае, если автовладельца не удовлетворит также и решение финансового омбудсмена, можно подавать на страховую компанию в суд.

В этом порядке есть одна тонкость: финансовый уполномоченный может взыскать со страховой компании только то, что причитается по закону об ОСАГО. То есть компенсацию ущерба, а также пени за просрочку, если такая наступила. Суд, помимо этого, может взыскать со страховщика не только неустойку, но и все сопутствующие расходы, например, расходы на независимую экспертизу, если такая проводилась. Кроме того, суд может взыскать штраф по закону о защите прав потребителей, а это 50 процентов спорной суммы. Также суд может взыскать моральный ущерб, а еще скорректировать неустойку в ту или другую сторону. Финомбудсмен этого делать не может.

Однако некоторые страховые компании выступают даже против того, что омбудсмен назначает им выплату неустойки. Они считают, что выполнили свои обязанности, заплатив в срок по решению уполномоченного, несмотря на то, что срок выплаты по закону об ОСАГО прошел. Но Третий кассационный суд решил, что это не так.

Автовладелец обратился в суд с исковыми требованиями к страховой компании о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, о взыскании неустойки за несвоевременную выплату страхового возмещения. А также просил взыскать со страховой компании неустойку за нарушение срока осуществления страховой выплаты с ноября 2019 года по апрель 2020 года в размере 138 400 рублей.

Страховщик, отказавшись платить неустойку, не выплатил ничего.

Обращаясь с требованием о взыскании неустойки за нарушение срока осуществления страховой выплаты за указанный период, автовладелец указывал, что выплата страхового возмещения была произведена ответчиком только после обращения истца к финансовому уполномоченному и получения им соответствующего решения, а не в установленные законом об ОСАГО сроки.

Суд первой инстанции согласился с этими доводами и удовлетворил требование. Суд апелляционной инстанции отменил решение суда и отказал во взыскании неустойки, мотивировав это положениями пункта 5 статьи 16.1 закона об ОСАГО, с учетом выплаты страхового возмещения ответчику в установленный решением финансового уполномоченного срок.

Неустойка за нарушение срока выплаты страхового возмещения исчисляется с 21-го дня после получения страховщиком заявления о возмещении

Однако Третий кассационный суд не согласился с таким решением.

Он напомнил о разъяснениях Пленума Верховного суда, согласно которым неустойка за нарушение срока выплаты страхового возмещения исчисляется со дня, следующего за днем, установленным для принятия решения о страховом возмещении, то есть с 21-го дня после получения заявления о страховом возмещении. Срок уплаты после решения финомбудсмена в эти сроки не входит. И финомбудсмен абсолютно законно назначает выплату неустойки, поскольку этот вопрос решен в законе об ОСАГО.

Напомним, что согласно законодательству, страховщик обязан произвести выплату или направить машину на ремонт в течение 20 рабочих дней.

За несоблюдение срока направления машины на ремонт или выплаты страхового возмещения неустойка начисляется в размере 1 процента. А за несоблюдение сроков восстановительного ремонта - 0,5 процента.