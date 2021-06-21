Заключенных планируют привлекать на стройки и полевые работы

До конца года Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует создать до 15 тысяч рабочих мест для осужденных к принудительным работам. В том числе будут открываться специальные участки на предприятиях, готовых трудоустроить у себя осужденных. В первую очередь исправительные центры рассчитаны на местных жителей. Иными словами, столичный житель, наказанный за неуплату алиментов, вряд ли окажется на БАМе или в Арктике. Зато злостный алиментщик из Хабаровского края или Амурской области вполне может попасть на легендарную стройку Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков считает, что такой эксперимент возможен, ведь многие люди, которые оказываются в местах лишения свободы, готовы реабилитироваться, перестроиться, исправиться. "Если у осужденных появится интересная работа, то это будет полезно как для них, так и для экономики Севера. Это возможность получить новые профессиональные навыки, которые помогут людям после освобождения найти себя в обычной жизни, трудоустроиться, избежать возвращения в криминал", - заявил министр "РГ".

В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, работает более 3,1 млн человек, из которых вахтовики составляют около 6% от общей численности рабочей силы. В основном вахтовый метод используется в добывающих отраслях экономики, при строительстве крупных транспортных и логистических объектов. "Есть успешные примеры региональных программ по замещению вахтовиков местными специалистами. Мы считаем своей задачей создание комфортных условий жизни на севере как для местного населения, так и для тех людей, которые приезжают в Арктику на время", - добавил Чекунков.

Принудительные работы - это не лишение свободы, а исправительный центр - не зона. Осужденный, хотя и вынужден уехать из дома, все-таки не становится заключенным. Он живет в общежитии, ходит на работу. Ему не запрещено пользоваться мобильным телефоном и заглядывать в интернет. Но, в отличие от вольных сотрудников, осужденный не может после работы расслабиться и выпить, и тем более ему нельзя загулять до утра в ночном клубе. Вечером он обязан явиться трезвым в общежитие и отметиться у гражданина начальника. Отбой - по расписанию. За употребление алкоголя положены санкции вплоть до того, что гуманное наказание могут заменить на лишение свободы.

В исправительный центр попадают двумя путями. Первый: сразу по приговору суда, когда человеку назначают принудительные работы. Второй: из колонии. Осужденный к лишению свободы через какое-то время получает право на замену оставшегося срока на принудительные работы. Право не автоматическое. Человек должен доказать суду, что он твердо встал на путь исправления. Если суд согласится с этим, то осужденного освободят прямо в колонии и выдадут ему деньги на билет до исправительного центра: к месту принудительных работ надо добираться своим ходом. Не под конвоем. Это своего рода тест: если бывший заключенный "потеряется" в дороге, уйдет в запой, вообще не приедет или приедет с большим опозданием и разящим перегаром, на него тут же направят заявление в суд, чтобы отправить назад в колонию. Поэтому доверие еще надо оправдать.

Дальний Восток и Север осваивался в основном заключенными, напоминает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев: "Их труд был и будет востребован там, где не требуется штучной качественной работы, так как инструменты мотивации очень ограничены вместе с влиянием на результат. А значит, им остаётся область неквалифицированного труда. Но зато объемы труда большие. Это строительство, лесная отрасль, отчасти добывающая промышленность". В дальнейшем, по его словам, востребован такой ресурс может быть там, где людей мало, а сырья много: это регионы Дальнего Востока и Сибири - Якутия, Магадан, Красноярск.

Как ранее пояснила в интервью ТАСС начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова, когда говорится о привлечении осужденных к строительству БАМа, речь идет о тех, кто сейчас отбывает там наказание либо там проживал. По ее словам, около 11 тысяч жителей этих регионов имеют право освобождения из колоний с переводом в исправительные центры и, соответственно, могут быть трудоустроены на работы по развитию инфраструктуры БАМа. "Мы уже получили перечень трудовых специальностей, которые требуются, и изучаем их", - сказала она.

Уже создано три участка, функционирующих в режиме исправительного центра в Арктической зоне. "Но, опять же, это жители этих же регионов, которые там же продолжают отбывать наказание. Например, в Норильске они привлекаются к уборке и облагораживанию территории города, обслуживанию муниципальных объектов", - говорит Елена Коробкова.

Также ФСИН изучает, сколько жителей Москвы, отбывающих наказание в других регионах, имеют необходимые специальности, которые позволят их трудоустроить, если суды удовлетворят ходатайства о замене им вида наказания. Проще говоря: сколько заключенных из числа москвичей сидят где-то в колониях других регионов, иногда очень далеких, но могут быть освобождены, чтобы оставшуюся часть срока провести на работе в столице.

"Учитывая, что исправительные центры и УФИЦ предназначены для местных жителей, планируется, что самое большое количество мест будет создано в г. Москве, - сообщила Елена Коробкова. - Уже действует исправительный центр в Зеленограде. Пока он небольшой. Но есть хороший проект, и если он реализуется, то дополнительно возможно будет разместить 200 человек с трудоустройством в строительных организациях, а к концу года это количество может быть увеличено до 400 мест. В перспективе планируется до 1200 мест с размещением и трудоустройством осужденных. В целом у нас около 5 тысяч осужденных в местах лишения свободы - это москвичи, у которых уже есть право просить о переводе на принудительные работы. И порядка 6 тысяч жителей Московской области. Поэтому больше мест для осужденных к принудительным работам предполагается создать также в Московской области".

До конца года планируется создать до 15 тысяч рабочих мест для осужденных к принудительным работам. "У нас уже создано 11 исправительных центров на базе объектов предприятий, они вмещают 715 осужденных к принудительным работам. И все предприятия, которые с нами взаимодействуют, хотят их расширить. Мы получили предложения предпринимателей о создании участков в общей сложности на 4 тысячи мест с возможностью проживания и трудоустройства осужденных к принудительным работам", - сообщила представитель ФСИН (цитата по ТАСС).

Одним из перспективных направлений создания рабочих мест для осужденных является сельское хозяйство. Например, есть предложение создать производство по переработке фруктов. Хороший потенциал у взаимодействия с бизнесом по трудоустройству в строительной сфере и мусоропереработке.

О том, что в правительстве прорабатывают вариант возможности привлечения к труду на стройках заключенных, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал еще в мае. Эта практика не новая, она работала в Советском Союзе, отметил Хуснуллин. Люди, которые отбывали наказание по "легким" статьям и имели подходящие специальности, могли работать в определенных отраслях. Эта практика имеет право на существование, сказал вице-премьер. "Сейчас мы эту тему отработаем детально. Для каких-то объектов, я считаю, это вполне возможный вариант. Это и для экономики хорошо, и для людей, которые хотя и осуждены, будут работать на стройке", - сказал Хуснуллин.

Заменить на стройках рабочих-мигрантов осужденными предложил ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Идею поддержал глава Минюста Константин Чуйченко.

"Строительная отрасль сейчас в наибольшей степени нуждается в рабочей силе. Но эти исправительные работы, как правило, происходят рядом с тюрьмами. Так контролировать проще. При строительстве второй линии БАМа такие условия можно создать, выделив место для проживания, достаточно изолированное. При строительстве других крупных объектов такая возможность тоже может быть. А вот если масштабы небольшие, то организовать эффективный процесс не так просто", - отмечает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

При этом проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что привлекать отбывающих наказание граждан к работам по строительству дорог, конечно, можно. Но в целом - это пережиток прошлого. "Мир меняется, и надо делать ставку на рост производительности труда и новые автоматизированные технологии", - подчеркивает он.