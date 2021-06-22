Автоинспекторы проверят готовность автошкол к приему экзаменов

Госавтоинспекция будет принимать практический экзамен прямо в автошколе. Но только у тех, кто сдает на права для мотоциклов, мопедов и квадрициклов. Но перед этим ведомство должно проверить соответствие учебных площадок этих автошкол установленным требованиям. Такой приказ подписан главой МВД Владимиром Колокольцевым.

Кандидатам в водители автомобилей сдавать экзамен на учебной площадке уже не надо. Теперь там место тем, кто хочет ездить на двух колесах. Фото: Михаил Синицын

Напомним, что с 1 апреля этого года экзамен на права принимаются по новым правилам. В частности, для тех, кто претендует открыть категорию "В" - легковые автомобили, в прошлое ушел один из экзаменов - проверка первоначальных навыков управления. Он более известен в народе, как площадка. Однако для тех, кто желает открыть категории "А" или "М", а также подкатегории "А1" и "В1", этот экзамен остался. Категория "М" дает право управления мопедом, категория "А" - мотоциклом, подкатегория "А1" - легким мотоциклом с двигателем до 125 кубических сантиметров. Подкатегория "В1" дает право на управление квадрициклами (не путать с квадроциклами, для управления которыми нужны тракторные права категории "А1").

Практический экзамен на мотоциклы и мопеды, а также квадрициклы практически не изменился. Он проводится на площадке или на автоматизированном автодроме.

Однако площадок для приема экзаменов в большинстве подразделений Госавтоинспекции нет. Поэтому необходимо пользоваться площадками автошкол. А чтобы они соответствовали требованиям площадки для приема экзаменов, необходимо это проверять.

Поэтому и появился такой приказ. Согласно ему, автошкола, которая претендует на то, чтобы к ней приехал инспектор для приема экзаменов на мотокатегории, должна изначально подать заявку. Инспектор приедет, удостоверится, что здесь можно принимать экзамен, и начальник ГИБДД выдаст соответствующее заключение.

Но если инспектор приедет принимать экзамен, а площадка перестанет соответствовать требованиям, то экзамен будет прекращен и будет рассматриваться вопрос об аннулировании заключения. Впрочем, в Госавтоинспекции не думают, что такое будет возможно. Все требования к площадке ограничиваются покрытием, его сцепными характеристиками, а также ограждением. Вот если инспектор увидит провалившийся грунт или поваленный забор, то тогда экзамен отменят.