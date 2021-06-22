Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
22.06.2021 14:01
Рубрика: Легковые авто

Безопасность 18-летнего Hyundai Getz проверили краш-тестом. Он выдержал

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autoweek.nl Фото: www.autoweek.nl
Фото: www.autoweek.nl

Hyundai Getz, который достиг по человеческим меркам совершеннолетия и намотал 270 000 км, вряд ли планировал закончить свой путь встречей с бетонной стеной, но организация Dekra в Ноймюнстере, Германия, поставила поиск истины выше сострадания к машине.

Фото: Пресс-служба Hyundai
Эксперт оценил внешность новой Hyundai Creta: все равно купят

Цель эксперимента не только показать, насколько выпускающиеся сегодня автомобили безопаснее своих предков, но и проверить, как ведут себя устройства безопасности после столь длительного периода эксплуатации, сообщает Autoweek.nl.

В ходе краш-теста - столкновение с бетонным барьером на скорости 50 км/ч - весь процесс срабатывания преднатяжителей и подушек занял 37.9 миллисекунд. Для сравнения, человек моргает со скоростью примерно 100 миллисекунд. Что же, весьма обнадеживающе. После столкновения не произошло сильной деформации каркаса, и открыть двери не составило труда, педальный узел, стойки лобового стекла - целые.

Несмотря на то, что эксперты похвалили качество старого Hyundai Getz, необходимо обратить внимание на тот факт, что современные транспортные средства, особенно с электрическими трансмиссиями, значительно превосходят по массе те, что выпускались 20 лет назад.

Это значит, что если б/у авто столкнётся с современным автомобилем, у неё будет меньше шансов спасти жизнь своих пассажиров.

Фото: www.autoweek.nl
Фото: www.autoweek.nl
#Hyundai