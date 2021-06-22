Безопасность 18-летнего Hyundai Getz проверили краш-тестом. Он выдержал

Hyundai Getz, который достиг по человеческим меркам совершеннолетия и намотал 270 000 км, вряд ли планировал закончить свой путь встречей с бетонной стеной, но организация Dekra в Ноймюнстере, Германия, поставила поиск истины выше сострадания к машине.

Цель эксперимента не только показать, насколько выпускающиеся сегодня автомобили безопаснее своих предков, но и проверить, как ведут себя устройства безопасности после столь длительного периода эксплуатации, сообщает Autoweek.nl.

В ходе краш-теста - столкновение с бетонным барьером на скорости 50 км/ч - весь процесс срабатывания преднатяжителей и подушек занял 37.9 миллисекунд. Для сравнения, человек моргает со скоростью примерно 100 миллисекунд. Что же, весьма обнадеживающе. После столкновения не произошло сильной деформации каркаса, и открыть двери не составило труда, педальный узел, стойки лобового стекла - целые.

Несмотря на то, что эксперты похвалили качество старого Hyundai Getz, необходимо обратить внимание на тот факт, что современные транспортные средства, особенно с электрическими трансмиссиями, значительно превосходят по массе те, что выпускались 20 лет назад.

Это значит, что если б/у авто столкнётся с современным автомобилем, у неё будет меньше шансов спасти жизнь своих пассажиров.

Фото: www.autoweek.nl